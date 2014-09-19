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Posted 19 сентября 2014, 06:44

Published 19 сентября 2014, 06:44

Modified 10 ноября 2022, 18:45

Updated 10 ноября 2022, 18:45

В Башкирии проект городской электрички Дема – Шакша близок к завершению

19 сентября 2014, 06:44
Проект городской электрички Дема – Шакша близок к завершению. Накануне путешествие по новому маршруту совершили члены выездного совещания городской администрации во главе с уфимским градоначальником Иреком Ялаловым. По задумке создателей, новый вид транспорта позволит горожанам без пробок добраться из одного конца города в другой примерно за полчаса.

Новый маршрут, соединяющий Дему и Шашку, пройдет через станции «Левая Белая», «Правая Белая», «Железнодорожный вокзал «Уфа», «Воронки», «1629 км» (район улицы Чудинова), «Парковая» (район пересечения улиц Победы и Интернациональной), «Черниковка» (район улицы Свободы), «Спортивная» (район стадиона имени Гастелло) и «Правая Уфимка».
Однако о запуске электрички в ближайшее время говорить пока рано. Предстоит отремонтировать здания станций и организовать легкий доступ к ним большого числа горожан, а для этого придется скорректировать движение городских автобусов или проложить новые маршруты.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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