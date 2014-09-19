В Башкирии проект городской электрички Дема – Шакша близок к завершению

Новый маршрут, соединяющий Дему и Шашку, пройдет через станции «Левая Белая», «Правая Белая», «Железнодорожный вокзал «Уфа», «Воронки», «1629 км» (район улицы Чудинова), «Парковая» (район пересечения улиц Победы и Интернациональной), «Черниковка» (район улицы Свободы), «Спортивная» (район стадиона имени Гастелло) и «Правая Уфимка».

Однако о запуске электрички в ближайшее время говорить пока рано. Предстоит отремонтировать здания станций и организовать легкий доступ к ним большого числа горожан, а для этого придется скорректировать движение городских автобусов или проложить новые маршруты.