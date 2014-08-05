Оператору газовой станции, «подорвавшему» жилой дом, грозит 10 лет за решеткой

Весь третий подъезд, где случилась трагедия, оказался полностью разрушен. Супруга принесшего домой неисправный газовый баллон Рудольфа Гайтиева Лариса погибла в момент взрыва — находившуюся на последнем месяце беременности женщину выбросило взрывной волной с четвертого этажа. Она разбилась насмерть вместе с не рожденным ребенком. Лариса недавно вышла замуж за вдовца с двумя детьми Рудольфа Гайтиева и ждала общего с мужем малыша. Тело ее приемной дочери шестилетней Дарьи Гайтиевой пожарные обнаружили только тогда, когда потушили огонь — девочка сгорела в разрушенной квартире. Выжил только14-летний сын Рудольфа Гайтиева — Илья, но у него была обожжена половина тела, а также дыхательные пути, и теперь подростку предстоит долгая реабилитация.