Оператору газовой станции, «подорвавшему» жилой дом, грозит 10 лет за решеткой

Posted 5 августа 2014, 09:54
Published 5 августа 2014, 09:54
Modified 13 марта, 08:23
Updated 13 марта, 08:23
Напомним, 19 января в Янауле в квартире № 43, располагающейся на четвертом этаже в доме № 2 на Советской улице, взорвалась газо-воздушная смесь, вытекшая из 12-литрового газового баллона, с помощью которого в жилище собирались устанавливать натяжные потолки. А за несколько часов до трагедии Данис Абдиев заправил сжиженным газом злополучный 12-литровый баллон.
Следователи полагают, что оператор газозаправочной станции отлично знал, что заправлять сжиженным газом бытовые баллоны он не имеет права, однако пошел на поводу у своего знакомого Рудольфа Гайтиева, попросившего помочь. В нарушение правил безопасности, мужчина превысил допустимый объем заполнения резервуара, составляющий 85 процентов, и использовал топливную колонку, предназначенную только для заправки автомобилей.
Рудольф Гайтиев делал ремонт в своей квартире и ему понадобился газовый баллон, но легкомыслие приятелей дорого обошлось обоим. Рудольф Гайтиев погиб спустя неделю после пожара от почечной недостаточности из-за термических ожогов, а его «добрый» друг теперь может надолго оказаться за решеткой.
Газовый баллон товарищи заправили в сильный мороз и мужчина принес домой и поставил в прихожей настоящую бомбу замедленного действия. Как установили следователи, под воздействием комнатной температуры воздуха внутри газового баллона произошло нарастание давления газа и, около 21 час 35 минут местного времени произошла разгерметизация баллона.
Весь третий подъезд, где случилась трагедия, оказался полностью разрушен. Супруга принесшего домой неисправный газовый баллон Рудольфа Гайтиева Лариса погибла в момент взрыва — находившуюся на последнем месяце беременности женщину выбросило взрывной волной с четвертого этажа. Она разбилась насмерть вместе с не рожденным ребенком. Лариса недавно вышла замуж за вдовца с двумя детьми Рудольфа Гайтиева и ждала общего с мужем малыша. Тело ее приемной дочери шестилетней Дарьи Гайтиевой пожарные обнаружили только тогда, когда потушили огонь — девочка сгорела в разрушенной квартире. Выжил только14-летний сын Рудольфа Гайтиева — Илья, но у него была обожжена половина тела, а также дыхательные пути, и теперь подростку предстоит долгая реабилитация.
В соседней квартире, обрушенной взрывом, располагающейся рядом с жилищем Гайтиевых, погибла целая семья — 43-летняя медсестра Татьяна Масленникова и ее мать 67-летняя Валентина Масленникова. А в другом жилище девятилетняя Валерия Галиахметова стала жертвой обрушившихся перегородок. Мама девочки чудом спаслась, в роковой момент выйдя из квартиры вынести мусор.
Весь третий подъезд, где случилась трагедия, подлежит восстановлению — 11 квартир серьезно пострадали от огня, четыре из них не подлежат восстановлению.
Оператора газовой станции обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц»). В случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.