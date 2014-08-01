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Posted 1 августа 2014, 16:36

Published 1 августа 2014, 16:36

Modified 13 марта, 08:23

Updated 13 марта, 08:23

В Уфе появились попрошайки, называющие себя украинскими беженцами

1 августа 2014, 16:36
Волна беженцев из Украины, прибывающих в столицу Башкирии, стала причиной появления в Уфе мошенников, выдающих себя за переселенцев из Луганской и Донейкой областей незалежной. В часы пик в общественном транспорте появились женщины с детьми, собирающие милостыню. Дама цыганской внешности, которую удалось увидеть нам, протягивала паспорт, якобы выписанный в Одесской области, где нет беженцев.

Уфимцы весьма охотно отдают деньги аферистам, сочувствуя тем, кто пострадал от войны. Причем, делятся купюрами достоинством в 50 и 100 рублей, как только слышат о бежавших из-под бомбежек.

За один «заход» в салон автобуса «беженка» прошлась как минимум по 15-18 поднятым рукам, стеная, что «скоро зима, а бежали из дома, в чем есть».

Увидев что ее снимают, попрошайка подняла крик о притеснениях вынужденных переселенцев, и сошла на ближайшей остановке, чтобы пересесть в следующий автобус.

Напомним, беженцев, которые прибывают в Уфу спецбортами МЧС, расселяют в специальных пунктах и обеспечивают горячим питанием и необходимыми предметами гигиены и одеждой. Эти людям предоставляют работу, а также они получают в миграционной службе вид на жительство по упрощенной схеме.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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