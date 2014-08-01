В Уфе появились попрошайки, называющие себя украинскими беженцами

Posted 1 августа 2014, 16:36
Published 1 августа 2014, 16:36
Modified 13 марта, 08:23
Updated 13 марта, 08:23
Уфимцы весьма охотно отдают деньги аферистам, сочувствуя тем, кто пострадал от войны. Причем, делятся купюрами достоинством в 50 и 100 рублей, как только слышат о бежавших из-под бомбежек.
За один «заход» в салон автобуса «беженка» прошлась как минимум по 15-18 поднятым рукам, стеная, что «скоро зима, а бежали из дома, в чем есть».
Увидев что ее снимают, попрошайка подняла крик о притеснениях вынужденных переселенцев, и сошла на ближайшей остановке, чтобы пересесть в следующий автобус.
Напомним, беженцев, которые прибывают в Уфу спецбортами МЧС, расселяют в специальных пунктах и обеспечивают горячим питанием и необходимыми предметами гигиены и одеждой. Эти людям предоставляют работу, а также они получают в миграционной службе вид на жительство по упрощенной схеме.
Дмитрий КОЛПАКОВ.