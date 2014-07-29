Египетские аниматоры ответят перед российским законом за смерть мальчика из Башкирии

Никто из горе-«воспитателей» не заметил, как игравший у бассейна малыш, поскользнулся и упал на дно емкости. Самостоятельно, не умевший плавать мальчик выбраться не сумел и, по рассказам очевидцев, не менее пяти минут пролежал в бассейне. Когда ребенка достали сами отдыхающие, он дышал, но его мозг уже отключился из-за длительного кислородного голодания. Малыша в коме доставили в местную клинику, но египетские эскулапы помочь мальчику не смогли. Они подключили ребенка с системе жизнеобеспечения, а спустя пять дней, 20 июля, малютка скончался.