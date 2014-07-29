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Posted 29 июля 2014, 08:08

Published 29 июля 2014, 08:08

Modified 13 марта, 08:23

Updated 13 марта, 08:23

Египетские аниматоры ответят перед российским законом за смерть мальчика из Башкирии

29 июля 2014, 08:08
Башкирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего мальчика, родом из Октябрьского в одном из отелей египетского Шарм-Эль-Шейха. Ребенок по недосмотру аниматоров упал в бассейн и утонул. В случае, если установят виновных в гибели малыша, они будут отвечать перед российским законом по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Уголовное законодательство предусматривает за это преступление до двух лет лишения свободы.

Напомним, семья из Октябрьского с двумя детьми пяти и 10 лет отправилась за границу на курорт Шарм-Эль-Шейх на отдых. Обычно маленького Арсения оставляли на попечение 10-летней сестренки, а в злополучный день родители, отправившиеся на пляж, доверили ребенка местным аниматорам.

Никто из горе-«воспитателей» не заметил, как игравший у бассейна малыш, поскользнулся и упал на дно емкости. Самостоятельно, не умевший плавать мальчик выбраться не сумел и, по рассказам очевидцев, не менее пяти минут пролежал в бассейне. Когда ребенка достали сами отдыхающие, он дышал, но его мозг уже отключился из-за длительного кислородного голодания. Малыша в коме доставили в местную клинику, но египетские эскулапы помочь мальчику не смогли. Они подключили ребенка с системе жизнеобеспечения, а спустя пять дней, 20 июля, малютка скончался.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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