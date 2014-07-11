Политологи: «Выборы президента РБ стали для Раиля Сарбаева инструментом влияния»

Все желающие занять кресло руководителя республики обязаны пройти «муниципальный фильтр» и собрать подписи 457 подписей муниципальных народных избранников. Этот барьер сумеют пройти немногие, так как планка весьма высока, а стоимость нотариально заверенных подписей обойдется партиям в не менее, чем 250 тысяч рублей. Кроме того, один депутат может выбрать только одного кандидата. Подлинность подписей будут проверять специалисты ЦИКа РБ, выбраковывая все неправильно заполненные, в том числе и нотариусами, документы. В идеале каждый кандидат должен заручиться еще большим числом сторонников, чтобы быть уверенными в преодолении этого барьера. А подписи всех местных депутатов, поручившихся за кандидатов, будут доступны для просмотра на сайте башкирского Центризбиркома.