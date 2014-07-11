Политологи: «Выборы президента РБ стали для Раиля Сарбаева инструментом влияния»

Posted 11 июля 2014, 19:10
Published 11 июля 2014, 19:10
Modified 13 марта, 08:21
Updated 13 марта, 08:21
Аналитики полагают, что заявка Раиля Сарбаева на губернаторские выборы в Башкирии была лишь инструментом для обретения им политического влияния.
— То, что Сарбаева сняли с выборов, — выгодно прежде всего самому экс-премьеру, — говорит доктор политических наук Рустем Латыпов. — Я не исключаю версии, что все это заранее продумано политтехнологами Сарбаева. Он прекрасно выходит из игры, подготовив таким образом задел на будущее.
С г-ном Латыповым согласен политолог, профессор БГПУ Дмитрий Михайличенко.
— Я предполагаю, что отзыв кандидатуры Сарбаева инициировала не партия «Гражданская сила», а он сам и нанятые им дорогостоящие политтехнологи, — считает г-н Михайличенко. — Ведь муниципальный фильтр ему преодолеть не удалось бы ни при каких обстоятельствах. А так появился шанс переложить ответственность на нынешнюю власть.
Дмитрий Михайличенко удивил выбор экс-премьера РБ, решившего выдвигаться от партии «Гражданская сила».
— Партия «Гражданская сила» — это не маршрутное такси, в которое сел, заплатил, чтобы проехать остановку «Центризбирком», и поехал дальше, — комментирует г-н Михайличенко. — Сам кандидат должен быть соразмерен той идеологии, которую партия проповедует — «Гражданская сила» сделала ставку на либерализм. А Сарбаев никогда не был либералом, не были ему близки и либеральные ценности. Подобного рода «когнитивный диссонанс» сводит к нулю электоральные шансы практически любого кандидата.
Политологи уверены, что «шансов» у г-на Сарбаева на выборах президента РБ не было.
— Не стоит переоценивать электоральные перспективы Раиля Сарбаева: его реальный рейтинг — два процента, — полагает Дмитрий Михайличенко. — К тому же в ходе пресс-конференции Сарбаев сам заявил, что его единственная цель — стать премьер-министром. То есть человек просто набирал политические очки.
Рустем Латыпов также считает, что «даже если бы Раиль Сарбаев принял участие в выборах, то не набрал бы 10 процентов голосов», а реальную победу в нынешней избирательной кампании на должность главы республики может одержать только действующий начальник Башкортостана, исполняющий свои обязанности в качестве и. о. Рустэм Хамитов.
— Есть определенные политические законы общественного сознания — нужно, как минимум, полгода-год, чтобы заявить о себе, закрепиться в умах людей, — рассказывает г-н Латыпов. — Думаю, что Хамитов победит уже в первом туре. Как распределятся остальные голоса, сказать трудно, но вряд ли кто-то из остальных кандидатов имеет шансы подняться выше 10 процентов голосов.
Сегодня на кресло главы региона претендуют 10 человек. Это Рустэм Хамитов, поддержанный «Единой Россией», Ильдар Бикбаев, выдвинутый «Патриотами России», Константин Шагимуратов, идущий в президенты РБ от «эсеров», Иван Сухарев — от ЛДПР, от КПРФ — Юнир Кутлугужин, «дублер» Рустэма Хамитова Расих Хамитов — его выдвинули «Коммунисты России», Ришат Магасумов, которому доверила представлять себя «Партия пенсионеров за справедливость», Павел Ксенофонтов, покоряющий политический олимп от РПНУ, Сергей Наумкин от партии «Яблоко» и Нурислам Усманов, выдвинутый партией «Достоинство».
Все желающие занять кресло руководителя республики обязаны пройти «муниципальный фильтр» и собрать подписи 457 подписей муниципальных народных избранников. Этот барьер сумеют пройти немногие, так как планка весьма высока, а стоимость нотариально заверенных подписей обойдется партиям в не менее, чем 250 тысяч рублей. Кроме того, один депутат может выбрать только одного кандидата. Подлинность подписей будут проверять специалисты ЦИКа РБ, выбраковывая все неправильно заполненные, в том числе и нотариусами, документы. В идеале каждый кандидат должен заручиться еще большим числом сторонников, чтобы быть уверенными в преодолении этого барьера. А подписи всех местных депутатов, поручившихся за кандидатов, будут доступны для просмотра на сайте башкирского Центризбиркома.
По оценкам экспертов, в самой избирательной кампании смогут принять участие не более двух-трех кандидатов, остальные получат утешительный приз в виде паблисити и упоминаний своей фамилии в прессе, как претендовавших на главную должность Башкирии, но срезавшихся на первом этапе.
Также эксперты полагают, что прохождение «муниципального фильтра» станет показателем реальной политической силы тех или иных претендентов. О том, кто из них пользуется поддержкой региональных законодателей и сможет продолжить борьбу за главное кресло республики, станет известно уже 18 июля.