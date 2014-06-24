Улицу Гоголя проложат через бывший завод имени Кирова

Еще один муниципальный контракт с предварительной стоимостью в 133,7 млн рублей предполагает продолжение улицы Гоголя через территорию бывшего завода имени Кирова. Будущему подрядчику нужно вывести 265 метров новой дороги на улицу Тукаева, в том месте, где она сливается с Тубинской улицей. Для этого придется снести одно из бывших заводских зданий на улице Карла Маркса, 3/2, перепрофилированное под офисное, а также заводские градирни и охладительный бассейн.