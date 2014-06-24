Улицу Гоголя проложат через бывший завод имени Кирова

Posted 24 июня 2014, 18:11
Published 24 июня 2014, 18:11
Modified 13 марта, 08:21
Updated 13 марта, 08:21
Подрядчику предстоит снести шесть жилых домов на улице Тубинской, 3а/3б и на Тукаева, 1, 1а, 2в, 3, 4а. Как сообщается в техзадании, сносу подлежат все нежилые строения и надворные постройки домовладений, засыпка погребов и подвалов.
Еще один муниципальный контракт с предварительной стоимостью в 133,7 млн рублей предполагает продолжение улицы Гоголя через территорию бывшего завода имени Кирова. Будущему подрядчику нужно вывести 265 метров новой дороги на улицу Тукаева, в том месте, где она сливается с Тубинской улицей. Для этого придется снести одно из бывших заводских зданий на улице Карла Маркса, 3/2, перепрофилированное под офисное, а также заводские градирни и охладительный бассейн.
По данным справочника «Дубль Гис», в здании находятся 18 частных фирм. Работы должны завершиться также к 29 мая 2015 года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.