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В Башкирии глава управляющей компании пойдет под суд за растрату денег на капремонт

27 февраля 2014, 14:08
Предстанет перед судом директор управляющей компании «Темп», которая обслуживает дома в поселке Раевка Альшеевского района Башкирии. 57-летний Борис Горячевский потратил выделенные компании государственные средства на развитие бизнеса и покрытие долгов своей фирмы и теперь ответит перед законом сразу по двумя статьям уголовного кодекса – за присвоение денежных средств и изготовление платежных документов.




#Новости#Общество#Денис Объедкин
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