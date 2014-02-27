В Башкирии глава управляющей компании пойдет под суд за растрату денег на капремонт

Предстанет перед судом директор управляющей компании «Темп», которая обслуживает дома в поселке Раевка Альшеевского района Башкирии. 57-летний Борис Горячевский потратил выделенные компании государственные средства на развитие бизнеса и покрытие долгов своей фирмы и теперь ответит перед законом сразу по двумя статьям уголовного кодекса – за присвоение денежных средств и изготовление платежных документов.