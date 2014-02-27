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С 2015 года президента РБ будут именовать главой или башлыгы

27 февраля 2014, 15:14
Депутаты парламента Башкирии в четверг приняли в третьем чтении поправки в Конституцию РБ, исключающие требование называть руководителя региона президентом. Название должности первого лица республики подверглась изменениям. Отныне главный пост республики будет именоваться, как «глава РБ», а на национальном языке звучать как «башлыгы», что по-башкирски означает также слово «глава». Поправки вступят в силу с 1 января 2015 года.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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