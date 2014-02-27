С 2015 года президента РБ будут именовать главой или башлыгы

Депутаты парламента Башкирии в четверг приняли в третьем чтении поправки в Конституцию РБ, исключающие требование называть руководителя региона президентом. Название должности первого лица республики подверглась изменениям. Отныне главный пост республики будет именоваться, как «глава РБ», а на национальном языке звучать как «башлыгы», что по-башкирски означает также слово «глава». Поправки вступят в силу с 1 января 2015 года.