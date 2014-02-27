Музыканты уфимских групп KanFeel и «Том и Нокеры» объединились в Norday

14 марта в ЦСИ «Облака» с концертом выступит уфимская группа NORDAY. Название в дословном переводе звучит, как «северный день», но участники группы вкладывают в него собственный смысл. Это день проведенный в Нординавии - (terra incognita, иное пространство, далекое от привычной реальности и, конечно же, освященное музыкой). Спустя некоторое время участники говорят «Norday!», когда день, проведенный вместе, удался.