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Жители Башкирии попытаются разгадать Валерия Леонтьева на уфимском концерте

26 февраля 2014, 16:33
Валерий Леонтьев остается загадкой даже для самого себя. Толпы поклонниц, сотни наград и десятки шлягеров – все это не открывает главной тайны певца – тайны таланта, неповторимых оттенков голоса, музыки, его песен и тайны индивидуальности. Уфимским поклонникам вновь представится возможность разгадать секрет легендарного эстрадного артиста, посетив его концерт. 14 марта Леонтьев выступит в Городском дворце культуры.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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