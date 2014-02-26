Жители Башкирии попытаются разгадать Валерия Леонтьева на уфимском концерте

Валерий Леонтьев остается загадкой даже для самого себя. Толпы поклонниц, сотни наград и десятки шлягеров – все это не открывает главной тайны певца – тайны таланта, неповторимых оттенков голоса, музыки, его песен и тайны индивидуальности. Уфимским поклонникам вновь представится возможность разгадать секрет легендарного эстрадного артиста, посетив его концерт. 14 марта Леонтьев выступит в Городском дворце культуры.