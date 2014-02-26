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Самоубийца, подорвавший жилой дом в Сибае, прихватил на тот свет четырех соседей

26 февраля 2014, 23:46
Пять человек вновь пострадали от взрыва бытового газа в Башкирии в среду, 26 февраля. Около восьми часов вечера в Сибае на улице Горняков на первом этаже пятиэтажного жилого дома разгорелся пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал взрыв. Следователи, выехавшие на место происшествия, установили, что «подрывником» оказался хозяин двухкомнатной квартиры, пытавшийся покончить с собой таким кардинальным способом.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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