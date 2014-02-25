В Бижбулякском районе Башкирии экипировали первых хоккеисток

В Бижбулякском районе Башкирии завершился традиционный турнир по хоккею памяти Ильдара Гимаева. В двухдневном турнире участие приняли команды из Аитово, Бижбуляка, Чишмов, а также Туймазов, Давлеканово и Белебея. Победителями стали ребята из Чишмов, на вторую ступень пьедестала поднялись хозяева турнира — игроки из Бижбуляка, а бронзу получили хоккеисты из Аитово. Соревнования проводятся пятый год подряд: за это время здесь появилось девять хоккейных площадок, а не так давно и своя женская хоккейная команда.