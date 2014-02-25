Глава аэропорта Уфы Александр Андреев: «Наш аэровокзал назвал бы «Столицей меда»
25 февраля 2014, 17:33
Для многих назначение на пост гендиректора уфимского аэропорта 41-летнего Александра Андреева, до этого трудившегося на посту первого заместителя его руководителя, стало неожиданным. «Темная лошадка», — говорили про него некоторые. — «Непонятно, откуда взялся». Аэропорт Уфы последние несколько лет лихорадило, руководители предприятия менялись с калейдоскопической быстротой, аэропорт стал предметом различных кривотолков. И вдруг осенью прошлого года случилось назначение, по поводу которого скептики переживали: «Парень не местный, сумеет ли вникнуть в наши особенности?».
Новая высота
— Что из науки особенно непросто далось?
— Все-таки теория отличается от практики?
— Не витаете в облаках «заумности»?
— Вы вовремя это осознали?
Расправили крылья
— Говорили, что новое здание нужно строить на другом конце аэродрома, где еще в 90-х годах прошлого века начинали возводить правительственный терминал «Салават Юлаев»…
Под короной
— Тяжело далось решение о переезде из столицы в Уфу?