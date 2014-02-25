Глава аэропорта Уфы Александр Андреев: «Наш аэровокзал назвал бы «Столицей меда»

Для многих назначение на пост гендиректора уфимского аэропорта 41-летнего Александра Андреева, до этого трудившегося на посту первого заместителя его руководителя, стало неожиданным. «Темная лошадка», — говорили про него некоторые. — «Непонятно, откуда взялся». Аэропорт Уфы последние несколько лет лихорадило, руководители предприятия менялись с калейдоскопической быстротой, аэропорт стал предметом различных кривотолков. И вдруг осенью прошлого года случилось назначение, по поводу которого скептики переживали: «Парень не местный, сумеет ли вникнуть в наши особенности?».