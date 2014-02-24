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Женщину, расчленившую сына за то, что он перенастроил компьютер, суд признал вменяемой

25 февраля 2014, 00:44
12 лет и 10 месяцев проведет за решеткой 34-летняя жительница Уфы, убившая и разделавшая на части своего 11-летнего сына. Мальчик стал жертвой агрессивной матери только потому, что сменил пароль для входа в интернет. 24 марта прошлого года зависимая от сети женщина, явившись домой с работы, бросилась к компьютеру, но не смогла войти во всемирную паутину. Лишенная любимой забавы злобная мамаша решила наказать за своеволие сына и набросилась на него со скалкой. А потом еще и несколько раз полоснула по телу ребенка ножом.






#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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