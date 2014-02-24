В столице Башкирии Денис Майданов представит новый диск

Свой путь в Москве Денис начал с написания песен артистам российской эстрады. Сегодня его песни звучат в репертуаре многих артистов, среди которых Кобзон, Маршал, Валерия, Басков, Повалий, Киркоров, Буйнов, Варум, Шуфутинский и другие. 12 марта самобытный автор и исполнитель вновь порадует поклонников, выступив в «Огнях Уфы». В столице Башкирии он не только споет лучшие песни, но и представит новую пластинку «Пролетая над нами».