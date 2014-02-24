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Уфимцы увидят историю башкирского Шиндлера на киноэкране

24 февраля 2014, 23:39
Последний зимний сеанс Лаборатории политического кино в кинотеатре «Родина» будет посвящен просмотру и обсуждению документального фильма «Список Киселева». Летом 1942 года на оккупированной немцами территории Белоруссии политрук советского партизанского отряда «Мститель», уроженец села Богородское нынешнего Благовещенского района Башкирии Николай Киселев, получил задание обеспечить переход через линию фронта, на безопасную территорию группы из более двухсот человек.





Сергей СЕВАСТЬЯНОВ.


Справка МКС



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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