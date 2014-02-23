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У парка Якутова построят еще один квартал жилых высоток

23 февраля 2014, 21:24
Градсовет Уфы одобрил концепцию перестройки квартала в центре города напротив парка Якутова, располагающегося между улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова и Запотоцкого. Оператором проекта выступает муниципальный девелопер «Инвестиционно-строительный комитет», концепция подготовлена фирмой «Архпроект».Как пояснила «МКС» пресс-секретарь Главархитектуры столицы Башкирии Екатерина Недоспасова, члены совета попросили проектировщиков разработать варианты фасадов домов с перепадом этажности, так как в этом месте улица Карла Маркса делает резкий уклон в сторону железнодорожного вокзала.











Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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