У парка Якутова построят еще один квартал жилых высоток

Градсовет Уфы одобрил концепцию перестройки квартала в центре города напротив парка Якутова, располагающегося между улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова и Запотоцкого. Оператором проекта выступает муниципальный девелопер «Инвестиционно-строительный комитет», концепция подготовлена фирмой «Архпроект».Как пояснила «МКС» пресс-секретарь Главархитектуры столицы Башкирии Екатерина Недоспасова, члены совета попросили проектировщиков разработать варианты фасадов домов с перепадом этажности, так как в этом месте улица Карла Маркса делает резкий уклон в сторону железнодорожного вокзала.