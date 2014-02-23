Шамиль Ганцев: «Путь пациента к онкологу должен быть как можно короче»

У директора клиники республиканского клинического онкологического диспансера Шамиля Ганцева почти сорок лет стажа врача, столько же – в области научной работы и подготовки кадров. Не так давно его избрали членом Общественной палаты Башкирии третьего созыва, где г-н Ганцев возглавил комиссию по вопросам здравоохранения, ветеранов, инвалидов, здорового образа жизни и благотворительности. Новый состав Общественной палаты активно взялся за работу. В числе вопросов, которые ставят перед собой члены комитета, – введение в области руководства медицинским сообществом системы самоуправления.