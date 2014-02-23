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«Голос» в Уфе представят трепетный Гела, брутальная Наргиз и мэтр Градский

23 февраля 2014, 17:26
Если в прошлые годы Уфу каждый год атаковали выпускники «Фабрики звезд», то теперь им на смену пришли финалисты телепроекта «Голос». Примечательно, что фабриканты могли собрать зал лишь всем выпуском, а участники нового шоу способны привлечь зрителя сольными выступлениями. А это говорит о совсем другом качественном уровне вокалистов. В столице Башкирии уже побывали Севара и Дина Гарипова, теперь нас ждет пришествие двух финалистов второго сезона проекта Первого канала.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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