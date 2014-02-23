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Два пожара в Башкирии унесли жизни трех человек
23 февраля 2014, 13:10
Сразу два пожара с человеческими жертвами случились в Башкирии в минувшие выходные. В обоих случаях причиной возгорания стала людская беспечность – неправильное пользование электроприборами или курение в состоянии алкогольного опьянения.
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#Денис Объедкин
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