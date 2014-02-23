Два пожара в Башкирии унесли жизни трех человек

Сразу два пожара с человеческими жертвами случились в Башкирии в минувшие выходные. В обоих случаях причиной возгорания стала людская беспечность – неправильное пользование электроприборами или курение в состоянии алкогольного опьянения.