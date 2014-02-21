mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина, «угнавший» собственный автомобиль, может на два года попасть за решетку

21 февраля 2014, 22:01
Ответит перед судом за то, что ввел в заблуждение правоохранителей 23-летний житель Туймазов Александр Гриценюк. Молодой человек, катаясь на автомобиле «ВАЗ-21140» промчался на красный свет прямо перед автоинспекторами, а когда они решили догнать нарушителя, скрылся от гаишников. Понимая, что теперь придется лишиться водительских прав, молодой человек решил представить дело так, как будто за рулем сидел не он, а наглый угонщик.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48