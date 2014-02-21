Мужчина, «угнавший» собственный автомобиль, может на два года попасть за решетку

Ответит перед судом за то, что ввел в заблуждение правоохранителей 23-летний житель Туймазов Александр Гриценюк. Молодой человек, катаясь на автомобиле «ВАЗ-21140» промчался на красный свет прямо перед автоинспекторами, а когда они решили догнать нарушителя, скрылся от гаишников. Понимая, что теперь придется лишиться водительских прав, молодой человек решил представить дело так, как будто за рулем сидел не он, а наглый угонщик.