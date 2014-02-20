Пейзаж вокруг горы Торатау сравнили с «буржуйской достопримечательностью»

Пейзаж вокруг горы Торатау, что располагается в Стерлитамакском районе Башкирии, вошел в пятерку «потрясающих мест нашей страны, неотличимых от буржуйских достопримечательностей», составленных журналом Maxim. Журналисты издания сравнили российский ландшафт с местностями разных стран, привлекающими туристов и утверждают, что для того, чтобы увидеть необычное, необязательно отправляться в заграничную поездку.