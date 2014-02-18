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Пьяный угонщик преодолел шесть километров по проселочной дороге, но заснул за рулем

18 февраля 2014, 16:39
Не пожалели собутыльника двое друзей из села Старое Надеждино Благовещенского района Башкирии и сообщили правоохранителям о дурном поступке товарища. 28-летний парень, лишь два месяца назад освободившийся из мест лишения свободы, был приглашен на дружеский ужин и в баню, но весьма своеобразно отплатил хозяевам за кров и стол. Когда товарищи заснули пьяным сном, молодой человек одел на себя кожаную куртку друга, в кармане которой лежали ключи от машины «Мицубиси Лансер», и угнал иномарку.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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