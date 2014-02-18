Башкирские художники «Чингисхана» представили выставку без ложных концепций

В уфимской галерее «Мирас» открылась выставка группы «Чингисхан» «Расширяя миры». В февральский день на экспозициию пришли как те, кто следит за становлением членов группы еще с 80-х годов, так и молодежь, для которых поколения «чингисханцев» – это изначально признанные авторитеты. Гостей встречали Василь Ханнанов, Расих Ахметвалиев, Наиль Байбурин, Радик Гарифуллин, Рафаэль Муратшин и Мидат Мухаметов. В залах галереи ощущалось незримое присутствие основателя группы Наиля Латфуллина: его работы стали связующим звеном экспозиции. Мастера нет с нами уже больше 10 лет.