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Жительница РБ станет первой осужденной по новой уголовной статье – за фиктивную «прописку» мигрантов

18 февраля 2014, 01:42
Жительница Нефтекамска ответит в уголовном порядке за то, что пыталась заработать деньги на проблемах иностранных граждан, которые, согласно российским законам, обязаны регистрироваться на территории пребывания. 41-летняя Ильзида Ахатова решила предоставлять жителям ближнего зарубежья услугу по регистрации в Нефтекамске – дама обращалась в миграционное ведомство с просьбой «прописать» в своей квартире гостей Башкирии.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
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