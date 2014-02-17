Жительница РБ станет первой осужденной по новой уголовной статье – за фиктивную «прописку» мигрантов

Жительница Нефтекамска ответит в уголовном порядке за то, что пыталась заработать деньги на проблемах иностранных граждан, которые, согласно российским законам, обязаны регистрироваться на территории пребывания. 41-летняя Ильзида Ахатова решила предоставлять жителям ближнего зарубежья услугу по регистрации в Нефтекамске – дама обращалась в миграционное ведомство с просьбой «прописать» в своей квартире гостей Башкирии.