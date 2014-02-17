Скандал с «мораторием» на отстрел бездомных животных дошел до парламентариев

Вот уже два месяца в столице Башкирии не работает служба отлова бродячих животных при городском «Спецавтохозяйстве». Ежегодный конкурс на определение официального подрядчика был отменен УФАС в декабре прошлого года под давлением инициативной группы зоозащитников. МУП не смог получить финансирование из бюджета Уфы и официально приостановил деятельность по очистке города от бездомных четвероногих.Теперь коммунальные службы говорят о бесконтрольном размножении кошек и собак на улицах Уфы, ветврачи – о распространении инфекционных заболеваний, а противники отлова животных – о необходимости строительства приютов для братьев наших меньших.