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Скандал с «мораторием» на отстрел бездомных животных дошел до парламентариев

17 февраля 2014, 22:59
Вот уже два месяца в столице Башкирии не работает служба отлова бродячих животных при городском «Спецавтохозяйстве». Ежегодный конкурс на определение официального подрядчика был отменен УФАС в декабре прошлого года под давлением инициативной группы зоозащитников. МУП не смог получить финансирование из бюджета Уфы и официально приостановил деятельность по очистке города от бездомных четвероногих.Теперь коммунальные службы говорят о бесконтрольном размножении кошек и собак на улицах Уфы, ветврачи – о распространении инфекционных заболеваний, а противники отлова животных – о необходимости строительства приютов для братьев наших меньших.


Олег Мавлютов














Рамиль Гумеров







Салават Исламгулов



Раян Шагимухаметов









Земфира Галлямова




Александр Филиппов








Расул Гусманов




Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото автора

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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