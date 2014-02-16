mkset.ru
ГлавноеВсе новости

По уши в тюрьме. Водитель, убивший судью, незадолго до аварии закопал в песок знакомую

16 февраля 2014, 14:48
Еще два месяца до начала судебного процесса проведет за решеткой 26-летний Илья Климов, устроивший в ноябре прошлого года жуткую аварию на перекрестке улиц Кирова и Цюрупа в Уфе и погубивший двух человек – судью Арбитражного суда РБ Марину Полтавец и своего друга Эмиля Камалова. Ленинский суд столицы Башкирии, на территории которого располагается СИЗО, продлил на 60 дней содержание под стражей водителя, несмотря на его жалобы на плохое самочувствие.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48