По уши в тюрьме. Водитель, убивший судью, незадолго до аварии закопал в песок знакомую

Еще два месяца до начала судебного процесса проведет за решеткой 26-летний Илья Климов, устроивший в ноябре прошлого года жуткую аварию на перекрестке улиц Кирова и Цюрупа в Уфе и погубивший двух человек – судью Арбитражного суда РБ Марину Полтавец и своего друга Эмиля Камалова. Ленинский суд столицы Башкирии, на территории которого располагается СИЗО, продлил на 60 дней содержание под стражей водителя, несмотря на его жалобы на плохое самочувствие.