Короткометражки фестиваля Oscar Shorts уфимцы встречали аплодисментами

Накануне Дня влюбленных в уфимском кинокомплексе «Искра» прошел фестиваль короткометражных фильмов и анимации Oscar Shorts. Киноманам столицы Башкирии предстояло ознакомиться с работами режиссеров, чье мастерство уже успели по достоинству оценить более пяти тысяч киноакадемиков. Перед началом сеанса организаторы показа приготовили для гостей праздника развлекательную программу с конкурсами и фотосессией на фоне ретроавто.