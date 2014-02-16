mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Короткометражки фестиваля Oscar Shorts уфимцы встречали аплодисментами

17 февраля 2014, 01:10
Накануне Дня влюбленных в уфимском кинокомплексе «Искра» прошел фестиваль короткометражных фильмов и анимации Oscar Shorts. Киноманам столицы Башкирии предстояло ознакомиться с работами режиссеров, чье мастерство уже успели по достоинству оценить более пяти тысяч киноакадемиков. Перед началом сеанса организаторы показа приготовили для гостей праздника развлекательную программу с конкурсами и фотосессией на фоне ретроавто.





Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48