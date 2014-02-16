Хитроумный преступник украл дорогое колье прямо с витрины ювелирного магазина

Искусный воришка сумел вынести из ювелирного магазина в торговом центре Нефтекамска колье стоимостью 44 тысячи рублей, так, что этого даже не заметила продавщица. Но 27-летний преступник не учел, что в торговой точке находились камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как хитроумный вор сначала дожидается, пока женщина отвлечется на других покупателей, а потом просовывает в витрину руку со стороны прилавка и утаскивает дорогое ожерелье.