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Хитроумный преступник украл дорогое колье прямо с витрины ювелирного магазина

16 февраля 2014, 11:24
Искусный воришка сумел вынести из ювелирного магазина в торговом центре Нефтекамска колье стоимостью 44 тысячи рублей, так, что этого даже не заметила продавщица. Но 27-летний преступник не учел, что в торговой точке находились камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как хитроумный вор сначала дожидается, пока женщина отвлечется на других покупателей, а потом просовывает в витрину руку со стороны прилавка и утаскивает дорогое ожерелье.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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