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Башкирские имамы повышают духовный уровень у заграничных мусульман

17 февраля 2014, 01:29
С 3 декабря по 17 января восемь представителей Духовного управления мусульман Башкирии обучались в турецком городе Риза. Своеобразное повышение квалификации прошли имамы из тех районов республики, где, по мнению руководства ДУМ, необходимо усилить работу с молодежью и поднять уровень знаний священнослужителей о традиционном исламе. Дорога к богу не всегда бывает прямой. И все-таки почему именно Турция была выбрана в качестве главного наставника башкирских мусульман? Неужели и вправду не нашлось пророка в своем Отечестве?

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А я еду за Кораном
















Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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