Башкирские имамы повышают духовный уровень у заграничных мусульман

С 3 декабря по 17 января восемь представителей Духовного управления мусульман Башкирии обучались в турецком городе Риза. Своеобразное повышение квалификации прошли имамы из тех районов республики, где, по мнению руководства ДУМ, необходимо усилить работу с молодежью и поднять уровень знаний священнослужителей о традиционном исламе. Дорога к богу не всегда бывает прямой. И все-таки почему именно Турция была выбрана в качестве главного наставника башкирских мусульман? Неужели и вправду не нашлось пророка в своем Отечестве?