В Башкирии пойдут под суд «пирамидостроители», умыкнувшие у граждан более 52 млн

Городской суд Салавата на днях начнет рассмотрение уголовного дела против тройки аферистов - 40-летнего Ильгама Рахмушева, 30-летней Ольги Ишутиной и 28-летнего Станислава Ишутина, «вытянувших» из 140 жителей Башкирии более 52 млн рублей. Ильгам Рахмушев и сотоварищи создали потребительский кооператив «Сберфонд» и используя название известного и надежного банка, вовлекали доверчивых граждан в финансовую пирамиду, обещая им огромные проценты по вкладам.