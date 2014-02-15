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В Башкирии пойдут под суд «пирамидостроители», умыкнувшие у граждан более 52 млн

15 февраля 2014, 14:48
Городской суд Салавата на днях начнет рассмотрение уголовного дела против тройки аферистов - 40-летнего Ильгама Рахмушева, 30-летней Ольги Ишутиной и 28-летнего Станислава Ишутина, «вытянувших» из 140 жителей Башкирии более 52 млн рублей. Ильгам Рахмушев и сотоварищи создали потребительский кооператив «Сберфонд» и используя название известного и надежного банка, вовлекали доверчивых граждан в финансовую пирамиду, обещая им огромные проценты по вкладам.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
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