Министра лесного хозяйства Башкирии на день разжаловали в плотники

В столице Башкирии продолжили прошлогоднюю акцию «Чиновник меняет профессию», когда народные слуги на день примеряют на себя образы людей рабочих профессий. Напомним, глава башкирского минздрава Георгий Шебаев уже поработал укладчиком на хлебзаводе, главный аграрий республики Николай Коваленко попробовал себя в качестве оператора машинного доения, министр труда Ленара Иванова успешно справилась с работой штукатура-маляра, а глава минспорта Андрей Иванюта стал токарем. Теперь настал черед министра лесного хозяйства Ражап Набиуллин, который поработал плотником.