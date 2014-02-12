Жителям Башкирии напомнили, с чего начинается Родина

Хоккей в Башкирии – больше чем хоккей. Этот вид спорта давно значится у нас под первым номером. В каждой семье есть свои болельщики «Салавата Юлаева», и, наверно, если остановить на улице любого уфимского мальчишку, он без запинки перечислит имена любимых спортсменов. Вот и День хоккея на площадке «Уфа-Арена» – событие республиканского значения. Символично, что уфимский праздник решили приурочить не только к открытию сочинской Олимпиады, но и к 80-летнему юбилею первого президента Башкирии Муртазы Рахимова - крупного политика, которому республика обязана в том числе и развитием хоккейного спорта.