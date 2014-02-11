В стройиндустрии готовится революция: разрешения и согласования могут отменить

Депутаты Госсобрания Башкирии расширят список строек, на которые не требуется разрешения на строительство. Сейчас в республиканском законе «О регулировании градостроительной деятельности» пять таких пунктов. Осенью депутат и гендиректор башкирской электросетевой компании («БЭСК») Андрей Макаров предложил добавить к ним еще десяток. Речь идет о мелкой коммунальной инфраструктуре – линиях электропередач, канализации, газопроводах, линиях связи, автодорогах, остановках общественного транспорта, водопроводах, насосных станциях, теплосетях и антенных мачтах до 50 метров.