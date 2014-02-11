Рамиль Кильмаматов: «Зарубежные фотографы признали, что Башкирия – это рай»

В минувший четверг в столице Башкирии открылась уникальная фотовыставка «Земля, хранящая традиции». В центре современного искусства «Облака» выставлено 125 работ - итог трехгодичной работы в рамках международной акции «Природа. Человек. Культура». Проект проходит в Башкортостане с 1990 года и уже стал традиционным. География участников с каждым разом расширяется, но наш край настолько многообразен, что не устает удивлять гостей своей красотой и фотогеничностью.