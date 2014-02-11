mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рамиль Кильмаматов: «Зарубежные фотографы признали, что Башкирия – это рай»

11 февраля 2014, 19:02
В минувший четверг в столице Башкирии открылась уникальная фотовыставка «Земля, хранящая традиции». В центре современного искусства «Облака» выставлено 125 работ - итог трехгодичной работы в рамках международной акции «Природа. Человек. Культура». Проект проходит в Башкортостане с 1990 года и уже стал традиционным. География участников с каждым разом расширяется, но наш край настолько многообразен, что не устает удивлять гостей своей красотой и фотогеничностью.








Регина ХУРАМШИНА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48