Специалисты международного аэропорта «Уфа» встречают гостей Олимпиады

XXII Зимние Олимпийские игры по праву претендуют на то, чтобы стать одним из самых ярких событий в спортивной истории России. В числе тех, кому посчастливилось своими глазами увидеть олимпийскую сказку, и 17 сотрудников международного аэропорта «Уфа». Это агенты по обслуживанию пассажиров, механики, техники, супервайзеры. Доверие, оказанное оргкомитетом игр уфимским специалистам, — лучшее свидетельство их профессионализма.