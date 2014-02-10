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Специалисты международного аэропорта «Уфа» встречают гостей Олимпиады

11 февраля 2014, 00:19
XXII Зимние Олимпийские игры по праву претендуют на то, чтобы стать одним из самых ярких событий в спортивной истории России. В числе тех, кому посчастливилось своими глазами увидеть олимпийскую сказку, и 17 сотрудников международного аэропорта «Уфа». Это агенты по обслуживанию пассажиров, механики, техники, супервайзеры. Доверие, оказанное оргкомитетом игр уфимским специалистам, — лучшее свидетельство их профессионализма.
Изо льда да вовремя











По всей форме









В полевых условиях













Первым делом - самолеты











Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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