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Праздник за чужой щит. Борьба с незаконной рекламой застопорилась из-за путаницы в терминах

9 февраля 2014, 22:05
Власти Уфы отчитались о первых итогах борьбы с незаконной рекламой и наведением порядка в отрасли: демонтированы 470 конструкций. По словам начальника информационно-аналитического управления администрации столицы Башкирии Аскара Фазлыева, на прежних местах вновь появляется очередной рекламный «мусор». Мэрия зовет в союзники полицию, призывая подключиться к борьбе с рекламой, ведь штраф за незаконную рекламную конструкцию «начинается от 500 тысяч рублей». Пока денежных санкций не случилось, но в администрации рассчитывают на показательный судебный процесс.


































Дмитрий КОЛПАКОВ.
Иллюстрации пресс-службы мэрии Уфы

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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