Праздник за чужой щит. Борьба с незаконной рекламой застопорилась из-за путаницы в терминах

Власти Уфы отчитались о первых итогах борьбы с незаконной рекламой и наведением порядка в отрасли: демонтированы 470 конструкций. По словам начальника информационно-аналитического управления администрации столицы Башкирии Аскара Фазлыева, на прежних местах вновь появляется очередной рекламный «мусор». Мэрия зовет в союзники полицию, призывая подключиться к борьбе с рекламой, ведь штраф за незаконную рекламную конструкцию «начинается от 500 тысяч рублей». Пока денежных санкций не случилось, но в администрации рассчитывают на показательный судебный процесс.