Мошенники заработали почти 300 тысяч рублей на страхе пенсионерок за своих близких

В Уфе вновь распоясались телефонные мошенники – только за двое суток на территории столицы Башкирии зарегистрированы пять фактов вымогательства денег. Преступники действуют по уже привычной схеме – звонят пожилым людям поздним вечером или ранним утром и рассказывают, что их родственники стали виновниками аварии и могут попасть за решетку. Представляясь сотрудниками правопорядка, звонящие обещают за определенную мзду «уладить проблему».