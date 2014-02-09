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Мошенники заработали почти 300 тысяч рублей на страхе пенсионерок за своих близких

9 февраля 2014, 20:23
В Уфе вновь распоясались телефонные мошенники – только за двое суток на территории столицы Башкирии зарегистрированы пять фактов вымогательства денег. Преступники действуют по уже привычной схеме – звонят пожилым людям поздним вечером или ранним утром и рассказывают, что их родственники стали виновниками аварии и могут попасть за решетку. Представляясь сотрудниками правопорядка, звонящие обещают за определенную мзду «уладить проблему».








#Новости#Общество#Денис Объедкин
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