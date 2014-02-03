Насильники, снимавшие секс-экзекуцию на мобильники, вряд ли увидят свободу

Жестко наказал суд четверку насильников, чуть ли не до смерти замучивших 17-летнюю девушку в Кушнаренково. Теперь молодые маньяки возрастом от 17 до 27 лет проведут за решеткой в колониях строгого режима большую часть своей жизни за то, что всю ночь издевались над жертвой, совершая с ней как обычные половые акты, так и извращенные с помощью различных предметов. Кроме того, изверги снимали сексуальную экзекуцию на мобильные телефоны.