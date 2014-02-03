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Насильники, снимавшие секс-экзекуцию на мобильники, вряд ли увидят свободу

3 февраля 2014, 12:29
Жестко наказал суд четверку насильников, чуть ли не до смерти замучивших 17-летнюю девушку в Кушнаренково. Теперь молодые маньяки возрастом от 17 до 27 лет проведут за решеткой в колониях строгого режима большую часть своей жизни за то, что всю ночь издевались над жертвой, совершая с ней как обычные половые акты, так и извращенные с помощью различных предметов. Кроме того, изверги снимали сексуальную экзекуцию на мобильные телефоны.











#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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