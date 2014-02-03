На юниорском первенстве России по мотогонкам на льду уфимец конкурировал с тольяттинцами

В минувшие выходные на стадионе «Строитель» в столице Башкирии прошло первенство России среди юниоров по мотогонкам на льду. В Уфу съехались 16 гонщиков из восьми городов России – от Подмосковья до Дальнего Востока. Примечательно, что соревнования проходили в те самые дни, когда ровно 50 лет назад стартовал финал первого чемпионата Европы по мотогонкам на льду, завершившийся победой прославленного уфимского гонщика Габдрахмана Кадырова.