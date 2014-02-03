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Главным «жилищником» Уфы стал Раиль Мирхайдаров

3 февраля 2014, 23:42
«Управление жилищного хозяйства», координирующее восемь муниципальных управляющих компаний, возглавил Раиль Мирхайдаров, до этого занимавший пост директора ОАО «УЖХ «Сипайловский». На этом посту г-н Мирхайдаров сменил Альфреда Зиннатуллина, отправившегося на повышение в министерство ЖКХ РБ, где в ранге замминистра курирует программу накопления средств на капитальный ремонт.Напутствуя нового назначенца, и.о. мэра Уфы Ирек Ялалов попросил навести порядок в уфимских дворах. По словам сити-менеджера, нужно создать «такой режим работы, чтобы независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, городские территории были вычищены».




Дмитрий КОЛПАКОВ

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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