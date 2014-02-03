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Амина Шафикова: «В Год культуры наша задача – вдохновлять людей»

3 февраля 2014, 12:02
В столице Башкирии официально стартовал Год культуры. В событии, состоявшемся в Городском ДК, приняли участие министр культуры республики Амина Шафикова, и.о. мэра Уфы Ирек Ялалов, работники сферы культуры, искусства, ветераны отрасли. В концертной программе, посвященной открытию Года культуры, приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители столицы, воспитанники и преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств.


#Новости#Политика#Денис Объедкин
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