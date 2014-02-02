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В Башкирии могут ввести ограничения при покупке и продаже газовых баллонов

2 февраля 2014, 21:58
В правительстве Башкирии ищут возможности по ограничению продажи и заправки газовых баллонов населению – от взрыва такого неисправного газового устройства в Янауле пострадал целый дом, а 250 человек остались без крова. В момент взрыва и последующего пожара погибло пять человек, а в минувшее воскресенье в уфимском ожоговом центре скончался хозяин злополучной квартиры, принесший домой заправленный баллон для установки натяжных потолков.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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