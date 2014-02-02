Римма Маркова: «Скинула бы лет 60 – стала президентом»

Одной только фразой «Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов!» в «Покровских воротах» Римма Маркова обеспечила себе место в истории кино. А ведь еще было «Бабье царство», «Нечистая сила», телеролик с ее подругой Мордюковой про «козу-дуру», наконец, «Ночной дозор». Последние несколько лет Римма Васильевна большую часть жизни посвящает политике. Согласившись стать лицом одной из российских партий, 88-летняя артистка активно выражает свою гражданскую позицию, разъезжает по стране и общается с электоратом. Во время посещения Башкирии Маркова призналась, что прийти к такой форме активности ее вынудила непростая ситуация в стране.