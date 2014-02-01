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Водителя, сбившего сестер-близняшек, накажут не только за смерть детей, но и за побег

1 февраля 2014, 12:18
В ближайшее время Калининский суд Уфы начнет рассмотрение уголовного дела, возбужденного против 47-летнего Сергея Васильева, сбившего на своих «Жигулях» седьмой модели двух девятилетних девочек-близнецов и их 53-летнего дедушку. Следователи вменили горе-водителю две тяжких статьи Уголовного кодекса - ч.6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», так как мужчина скрылся с места происшествия.








#Новости#Политика#Денис Объедкин
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