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В Уфе, рядом с закрытой противотуберкулезной лечебницей, возведут офис-билдинг

1 февраля 2014, 12:37
Градостроительный совет столицы Башкирии утвердил концепцию многоэтажного офисного здания на улице Злобина. Девелопер – компания «Агроинвест» развернет на кромке хвойного леса строительство 16-этажки неподалеку от территории республиканского противотуберкулезного диспансера. Высотка займет место автостоянки напротив дома № 40, которая в пояснительной записке к концепции именуется «самовольными постройками из металлических гаражей».


Дмитрий КОЛПАКОВ.



Визуализация: «Башпроект-ИЦ»
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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