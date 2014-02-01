В Уфе, рядом с закрытой противотуберкулезной лечебницей, возведут офис-билдинг

Градостроительный совет столицы Башкирии утвердил концепцию многоэтажного офисного здания на улице Злобина. Девелопер – компания «Агроинвест» развернет на кромке хвойного леса строительство 16-этажки неподалеку от территории республиканского противотуберкулезного диспансера. Высотка займет место автостоянки напротив дома № 40, которая в пояснительной записке к концепции именуется «самовольными постройками из металлических гаражей».