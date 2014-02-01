mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Андрей Иванюта: «Все, кто будет выступать на Олимпиаде – уже победители»

2 февраля 2014, 01:43
Глава министерства спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта считает, что у башкирских спортсменов, которые отправляются на Олимпиаду в Сочи, высокие шансы на победу. Особенно г-н Иванюта рассчитывает на девушек из команды «Агидель», которые будут представлять Башкирию и страну в женском хоккее. А вот хоккеисты из «Салавата Юлаева» не вошли в олимпийскую сборную, поэтому болельщики республики будут сопереживать игрокам из других регионов.









Евгений КОСТИЦЫН.



#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44