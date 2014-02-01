Андрей Иванюта: «Все, кто будет выступать на Олимпиаде – уже победители»

Глава министерства спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта считает, что у башкирских спортсменов, которые отправляются на Олимпиаду в Сочи, высокие шансы на победу. Особенно г-н Иванюта рассчитывает на девушек из команды «Агидель», которые будут представлять Башкирию и страну в женском хоккее. А вот хоккеисты из «Салавата Юлаева» не вошли в олимпийскую сборную, поэтому болельщики республики будут сопереживать игрокам из других регионов.