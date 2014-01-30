Противники перестройки улицы Владивостокской чуть не сорвали публичные слушания

Публичные слушания по перестройке квартала, ограниченного улицами Кирова, подводника Родионова, Революционной, Владивостокской и проспектом Салавата Юлаева, проходившие в администрации Советского района столицы Башкирии, едва не закончились скандалом. В разгар заседания, в котором участвовали жители расселяемого квартала, неизвестные лица в сопровождении судебных приставов, потребовали немедленно прекратить слушания.