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Противники перестройки улицы Владивостокской чуть не сорвали публичные слушания

30 января 2014, 23:41
Публичные слушания по перестройке квартала, ограниченного улицами Кирова, подводника Родионова, Революционной, Владивостокской и проспектом Салавата Юлаева, проходившие в администрации Советского района столицы Башкирии, едва не закончились скандалом. В разгар заседания, в котором участвовали жители расселяемого квартала, неизвестные лица в сопровождении судебных приставов, потребовали немедленно прекратить слушания.

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Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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