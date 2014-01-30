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Прорвавшаяся магистраль грозила оставить без тепла проспект Октября в Уфе

30 января 2014, 10:06
В среду в столице Башкирии прорвало тепломагистраль на пересечении Трамвайной и адмирала Макарова. Труба обеспечивала теплом многие дома на проспекте Октября. Больше всего времени у коммунальных служб ушло на обнаружение места прорыва, после чего можно было начинать ремонтные работы. По сообщению БашРТС отключения тепла и воды удалось избежать: все потребители были переведены на резервный режим с понижением параметров теплоснабжения.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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