Прорвавшаяся магистраль грозила оставить без тепла проспект Октября в Уфе

В среду в столице Башкирии прорвало тепломагистраль на пересечении Трамвайной и адмирала Макарова. Труба обеспечивала теплом многие дома на проспекте Октября. Больше всего времени у коммунальных служб ушло на обнаружение места прорыва, после чего можно было начинать ремонтные работы. По сообщению БашРТС отключения тепла и воды удалось избежать: все потребители были переведены на резервный режим с понижением параметров теплоснабжения.