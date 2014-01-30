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Горнолыжники-любители из Башкирии соревновались при 34 градусах мороза

30 января 2014, 13:27
26 января в ТГЦ «Павловский Парк» Нуримановского район состоялись традиционные соревнования - Третий этап Открытого Кубка Башкортостана по горным лыжам и сноуборду среди любителей. Более 40 фанатов стремительных спусков с горнолыжных склонов состязались за звание лучших спортсменов-любителей в дисциплине слалом-гигант. Организаторами соревнований выступила Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ при поддержке министерства молодежной политики и спорта РБ.










































#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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