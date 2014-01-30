Горнолыжники-любители из Башкирии соревновались при 34 градусах мороза

26 января в ТГЦ «Павловский Парк» Нуримановского район состоялись традиционные соревнования - Третий этап Открытого Кубка Башкортостана по горным лыжам и сноуборду среди любителей. Более 40 фанатов стремительных спусков с горнолыжных склонов состязались за звание лучших спортсменов-любителей в дисциплине слалом-гигант. Организаторами соревнований выступила Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ при поддержке министерства молодежной политики и спорта РБ.